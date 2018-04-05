Китай обвинил США в нарушении правил ВТО

Начатая Вашингтоном торговая война нарушает правила ВТО и расшатывает основы глобальной торговой системы, заявил глава МИД Китая Ван И по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

«Китайская и американская экономики глубоко интегрированы… Если США считают, что с помощью протекционизма можно поживиться, то они ошибаются», – заявил Ван И, передает РИА «Новости».

По его словам, мировая экономика «еле-еле встала в русло восстановления и роста мировой торговли, в этот момент американцы под предлогом якобы защиты прибегают к торговой войне».

«Это… ничем не прикрытая экономическая гегемония, серьезное, грубое нарушение правил ВТО. Оно расшатывает основы глобальной торговой системы и, несомненно, нанесет ущерб нормальному развитию мировой экономики, глобальной торговле», – сказал министр, призвав мировое сообщество сообща «противостоять таким односторонним шагам и нарушению правил».

Ван И добавил, что контрмеры Китая в ответ на пошлины США были адекватными. «Наши контрмеры были вынужденными и адекватными. Это сугубо законная защита наших интересов и прав, а также отстаивание глобальной торговой системы, основанной на правилах», – заявил Ван И.

В среду управление торгового представителя Соединенных Штатов предложило ввести пошлины на 1,3 тыс. китайских товаров, включая автомобили, локомотивы, суда, станки, телекоммуникационное оборудование, а также медицинские приборы и широкий спектр оборудования.

Пекин пообещал США зеркальный ответ в случае объявления новых торговых мер и принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ответные меры Китая, а также рассказывала об американо-китайской торговой войне.