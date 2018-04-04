Китай объявил о введении ответных пошлин на американские товары

Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США.

Как передает Центральное телевидение Китая, это решение стало ответом на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины.

«Госсовет Китая принял решение о введении 25% пошлины на 106 наименований товаров 14 категорий, ввозимых из США, в том числе соевые бобы, автомобили и продукцию химической промышленности», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.



Сроки введения торговых мер будут зависеть от сроков введения США своих пошлин на китайские товары.

Напомним, ранее в среду управление торгового представителя Соединенных Штатов (USTR) предложило ввести пошлины на 1,3 тыс. китайских товаров, включая автомобили, локомотивы, суда, станки, телекоммуникационное оборудование, а также медицинские приборы и широкий спектр оборудования.

Накануне Пекин пообещал США зеркальный ответ в случае объявления новых торговых мер со стороны Вашингтона. Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении торговых ограничений против Китая.

Помимо этого, в воскресенье Китай объявил о введении пошлин в отношении 128 импортируемых из США товаров в качестве контрмер на решение Вашингтона по стали и алюминию.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ответные меры Китая, а также рассказывала об американо-китайской торговой войне.