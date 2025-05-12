В Петербурге начали проверку после нападения на журналистку во время съемки

Tекст: Дарья Григоренко

Информация о нападении на стажера-журналиста во время подготовки репортажа о травмировании подростка поступила в следственный отдел по Невскому району. По данным следствия, инцидент произошел 11 мая в подъезде дома на улице Грибакиных. Мужчина схватил журналистку за одежду, начал выталкивать из подъезда и несколько раз ударил по лицу. Отмечается, что девушка снимала репортаж о травме подростка, пострадавшего от взрыва петарды, передает РИА «Новости».

Телеканал 78 сообщил в социальных сетях, что нападавший повалил девушку на пол, пытался душить и нанес еще несколько ударов после того, как она попыталась отбиться. Журналистка работала над сюжетом о 18-летнем пострадавшем, с соседями которого общалась в момент нападения.

По факту случившегося организована доследственная проверка по ст. 144 УК РФ о воспрепятствовании законной деятельности журналиста, соединенной с насилием. Ведутся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

В пресс-службе УМВД по Петербургу и Ленобласти ранее сообщили, что 10 мая в Красносельском районе Петербурга был госпитализирован 15-летний подросток с травмами руки после взрыва петарды. Полицейские считают, что у подростка по неосторожности в руке взорвалась петарда.

Ранее в Калининграде полицейские задержали мужчину, который отказался оплатить счет и напал на сотрудницу караоке-клуба.