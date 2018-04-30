Родченков подал в суд на Прохорова

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подал иск против российского предпринимателя Михаила Прохорова.

Об этом сообщил адвокат Родченкова Джим Уолден, передает ТАСС со ссылкой на портал Insidethegames. «После подачи иска жертва становится охотником», – сказал адвокат.

«Иск доктора Родченкова является убедительным свидетельством безосновательности финансируемого Прохоровым иска против моего подзащитного, который, как я полагаю, был подан только с целью того, чтобы найти Родченкова», – заявил он.

Напомним, Прохоров профинансировал подачу исков биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против Родченкова. В феврале 2018 года они обратились в суд Нью-Йорка с обвинением против Родченкова в клевете, каждая спортсменка потребовала от него компенсацию в 10 млн долларов.

Уолден отметил, что «спортсменки и Прохоров не учли законы штата Нью-Йорк». По его словам, Родченков защищен от «попыток использовать суды для возмездия и запугивания».

Ранее Родченков отказался от ряда обвинений в адрес российских спортсменов. Вслед за ним от своих предыдущих выводов отказался профессор Ричард Макларен – глава независимой комиссии ВАДА, автор доклада об употреблении допинга в сборной России.