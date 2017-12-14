Достигнута договоренность о выводе боевиков из Дамаска в Идлиб

Власти Сирии и незаконные бандформирования договорились о том, что боевики смогут покинуть юг Дамаска в обмен на эвакуацию 5 тыс. мирных жителей, сообщают информационные агентства.

Уже в понедельник боевики начнут покидать палестинский лагерь беженцев Ярмук под Дамаском. Они вместе с семьями направятся в Идлиб, передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA.

В обмен на это мирные жители смогут покинуть шиитские поселения Фуа и Кефрая – на первом этапе планируется вывести 1,5 тыс. человек. Кроме того, боевики согласились отпустить 85 пленных уроженцев города Иштаброк.

Вывод боевиков и эвакуация жителей планируется до рамадана (середина мая).