Боевики в пригороде Дамаска сдались после ударов ВКС России

Правительственная армия договорилась с боевиками ИГ* и «Джебхат ан-Нусры» о выводе их формирований из южных пригородов Дамаска в другие районы Сирии.

«Достигнуто соглашение о прекращении огня в районе Аль-Хаджар аль-Асвад после того, как боевики сдались. Соглашение предусматривает вывод террористов ИГ* в район Аль-Бадия аш-Шаркия, а террористов «Джебхат ан-Нусры» – в Идлиб», – цитирует РИА «Новости» источника.

По его словам, другие боевики получат возможность урегулировать свой статус. «В районах Йилда Бабила и Бейт-Сахм в Западной Гуте у боевиков будет выбор остаться и уладить свой статус или уйти окончательно», – сказал собеседник.

Он отметил, что соглашение вступит в силу после подтверждения соблюдения боевиками «всех деталей».

Telegram-канал «Майор и Генерал» сообщает, что боевики из «Свободной армии Сирии» (ССА) также согласились сдаться после старта наступательной операции САА в лагере Ярмук к югу от Дамаска. Отмечается, что в нанесении ударов по боевикам принимали участие ВКС России.

В четверг стало известно, что правительственная армия пытается договориться с боевиками ИГ и «Джебхат ан-Нусра» об их эвакуации из районов к югу от Дамаска. По позициям джихаждистов были нанесены авиаудары.