Демонстранты перекрыли проезд к центральной площади Еревана

В воскресенье сторонники армянской оппозиции возобновили акции протеста по призыву своего лидера Никола Пашиняна, перекрыв проезд к площади Республики в Ереване.

Митингующие ездят на машинах кругами и сигналят. Еще несколько сотен оппозиционеров стоят на пешеходных переходах, блокируя автомобильное движение в центре Еревана. Перекрыты и прилегающие к площади центральные улицы, передает РИА «Новости».

Также колонна демонстрантов начала движение от станции метро «Еритасардакан» («Молодежная») к Ереванскому государственному университету. Шествие должно завершиться на площади Франции. Туда к 16.00 (15.00 мск) должен подойти лидер оппозиции Пашинян, откду все вместе протестующие пойдут к площади Революции.

Полицейские не мешают протестующим.

Ранее Пашинян призвал своих сторонников возобновить акции протесты на улицах Еревана с 11.00 мск, парализовав движение в городе.