Названы причины перебоев в работе Telegram

Проблемы в работе Telegram связаны с массовыми отключениями электроэнергии в Амстердаме, следует из заявления мессенджера.

«Продолжаются ремонтные работы после массовых отключений электричества в окрестностях Амстердама, нарушивших работу многих сервисов», – сообщается в Twitter мессенджера.

Отмечается, что к сервису не могут подключиться пользователи в Европе, странах Магриба и Ближнего Востока, России и СНГ. В заявлении говорится, что сотрудники компании будут информировать о ходе выполнения восстановительных работ.

По данным портала Downdetector, наибольшее число перебоев в работе мессенджера отмечено на Украине, в России и Израиле.

Перебои стали отмечаться с 2.40 мск. В последний час число сообщений о неполадках стало сокращаться.

Ранее о проблемах в работе Telegram сообщил его основатель Павел Дуров. Неполадки оказались не связаны с попытками Роскомнадзора заблокировать мессенджер.