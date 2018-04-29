Telegram отключился в России и Европе

На одном из кластеров серверов Telegram произошел перегрев, в связи с чем жители Европы и России испытывают проблемы с подключением к мессенджеру, заявил основатель сервиса Павел Дуров.

«Массовый перегрев в одном из кластеров серверов Telegram может вызвать некоторые проблемы с подключением для европейских пользователей в течение нескольких часов», – сообщил Дуров в своем Twitter, отметив, что проблема решается.

По данным портала downdetector.com, проблемы с подключением к мессенджеру испытывают 39% пользователей, с отправкой или получением сообщений – 37%, сбои при входе в аккаунт – у 23%.

Наиболее серьезные проблемы с подключением испытывают жители России и Европы, также отмечены проблемы в США, Южной Азии, на Ближнем Востоке.

В России Роскомнадзор предпринимает попытки заблокировать этот мессенджер. Однако, как заметил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, попытки блокировки Telegram могут продолжаться вечно, потому что мессенджер является приложением, а не сайтом.