Интернет-омбудсмен признал невозможность блокировки Telegram

Попытки блокировки Telegram могут продолжаться вечно, потому что мессенджер является приложением, а не сайтом, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram – это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает», – сказал он, передает РИА «Новости».

Мариничев назвал существующий механизм блокировок неэффективным и предложил бороться с авторами нелегального контента, а не с сервисом.

По его словам, Telegram все равно сможет обновлять свое программное обеспечение и с помощью этих обновлений обходить блокировки. При этом он отметил, что попадание в черный список сторонних сервисов будет вынуждать пользователей устанавливать программы для обхода блокировок.

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о сложностях при блокировке Telegram, добавив, что действия Роскомнадзора не должны создавать помех для других сервисов рунета.

В начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.