Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о сложностях при блокировке Telegram, добавив, что действия Роскомнадзора не должны создавать помех для других сервисов рунета.

«Мы неоднократно подчеркивали, что Роскомнадзор работает по ограничению доступа к упомянутому мессенджеру во исполнение вердикта суда, но, безусловно, конечно, эта работа не должна создавать помехи для других сервисов», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В то же время он заявил, что процесс блокировки мессенджера Telegram оказался сложнее, чем казалось ранее.

«Существуют определенные технические и технологические сложности в этом плане, сам процесс по ограничению доступа к Telegram оказался, наверное, сложнее, чем представлялось ранее, но это не значит, что решение суда не следует исполнять», – сказал Песков.

Ранее в пятницу Роскомнадзоре объяснили, что кратковременая блокировка IP-адресов зарубежных и российских соцсетей на территории России произошла по техническим причинам, в настоящее время все они свободны от блокировки.

В начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.