Роскомнадзор объяснил временную блокировку соцсетей

Кратковременая блокировка IP-адресов зарубежных и российских соцсетей на территории России произошла по техническим причинам, в настоящее время все они свободны от блокировки, сообщил Роскомнадзор.

«В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку IP-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки. Кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы», – говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

При этом в ведомстве заверили, что не направляли данные адреса операторам для ограничения доступа.

Ранее СМИ сообщили, что Роскомнадзор внес несколько IP-адресов «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников» в реестр запрещенных сайтов. В списке также оказались некоторые IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet. Все они были временно недоступны для пользователей.

В начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.

Позднее Роскомнадзор приступил к проверке сообщений о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. Недоступным оказался Twitter и даже сайт ведомства. С 17 апреля Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram.