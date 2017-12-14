Ким Чен Ын: Я не тот человек, который может нанести ядерные удары

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что он «не тот человек, который может нанести ядерные удары», сообщил пресс-секретарь президента Республики Корея Юн Ен Чан.

Он дословно процитировал Ким Чен Ына: «Несмотря на мое противостояние с США, люди увидят, что я не тот человек, который может нанести ядерные удары по Южной Корее, Тихоокеанскому региону или Америке», – передает ТАСС.

Кроме того, сообщили в Южной Корее, Ким Чен Ын отметил, что доверительные отношения с США позволят КНДР отказаться от ядерного оружия, направив усилия на развитие экономики.

Ким Чен Ын заверил, что не допустит повторения Корейской войны, он призвал «предпринять конкретные шаги» для предотвращения военного конфликта, сообщил Юн Ен Чан.

Юн Ен Чан процитировал Ким Чен Ына: «Я подтверждаю, что не стану использовать силу», – передает РИА «Новости».

Кроме того, северокорейский лидер сказал, что ему «печально видеть» в Доме Мира на стене двое часов, он заявил о намерении привести время в обеих странах к единому стандарту – сейчас время КНДР отстает от времени Республики Корея на 30 минут. Ким Чен Ын сказал, что КНДР «вернется к исходному времени», раз это она «в прошлом изменила временные стандарты».