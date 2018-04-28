Установленный националистами памятник простоял в Запорожье всего неделю

В ночь на субботу на острове Хортица в Запорожье разрушен памятник, который неделю назад установила украинская националистическая партия «Национальный корпус».

Памятник «Борцам за свободу Украины 1918–2018 годов» установили в прошлую субботу в рамках совместного украинско-литовского проекта, пишет «Украинская правда».