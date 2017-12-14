Медведев назвал достижения правительства за последние шесть лет

Главными достижениями правительства за прошедшие шесть лет являются сохранение экономической стабильности и низкий уровень инфляции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Так, согласно усредненному показателю по стране, «цены растут всего на 2,5%», и это «самый низкий показатель инфляции за всю историю нашего государства», сказал Медведев в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

При этом таргетировались «несколько более высокие цифры».

«Но 2,5 – это совсем низкая цифра», – передает слова премьер-министра РИА «Новости».

Медведев отметил, что речь идет не только о ценах на продукты, но и на услуги, а также о возможности получать кредиты для предприятий.

«Низкая инфляция позволяет Центральному банку снижать ключевую ставку. Стало быть, эффективные коммерческие кредитные ставки уже тоже находятся в разумных пределах, чуть больше 10%. А если, например, взять такой важнейший показатель, как ипотечная ставка, то тоже впервые за всю историю она опустилась ниже 10%. Я считаю, что это очень хороший показатель», – сказал премьер.

Несмотря на противодействие внешних сил, правительство в этот период исполняло социальные обязательства; так, по словам Медведева, если бы не удалось обеспечить общеэкономическую стабильность, правительству «пришлось бы принимать крайне непопулярные меры», однако этого удалось избежать.

Этого удалось достичь, прежде всего, за счет сохранения управляемости экономикой.

«Так что, если говорить об оценке макроэкономического регулирования, которым занималось правительство в этот период, я считаю, мы своих целей достигли», – сказал премьер.

«За этот промежуток нам удалось обеспечить не очень большой – меньше, чем мы надеялись, меньше, чем было установлено плановыми показателями, но все-таки достаточно устойчивый рост экономики. В прошлом году этот рост составил 1,5%, а если говорить о первом квартале текущего года, то в целом и рост промышленности около 2%, и рост оборота торговли где-то 2 с небольшим процента, сельское хозяйство растет уже – 2,5%. Это суммарно очень хороший показатель», – подчеркнул он.

Также глава кабмина высказался об успехах в медицине. Он отметил, что в 2007 году, когда в государстве начали заниматься нацпроектами, проводилось порядка 100 тыс. высокотехнологичных медицинских операций в год, а сейчас их количество выросло до миллиона.

Он подчеркнул, что «если раньше для того, чтобы сделать операцию, связанную с сердцем, иные хирургические манипуляции произвести, нужно было ехать или в центр, в Москву и Петербург, или за границу, то сейчас эти операции делаются практически в каждом региональном центре», так как были построены центры высокотехнологичной медицинской помощи.

Медведев добавил, что в данный момент активно развивается дистанционная медицина, а помимо этого построено большое количество сельских амбулаторных центров, строятся перинатальные центры.

«Так что медицина, на мой взгляд, за эти годы сделала существенный шаг вперед», – сказал премьер.

При этом правительство постаралось избежать снижения доходов населения «за счет исполнения указов президента по увеличению зарплат различным категориям бюджетников».

«Все те показатели, которые были заложены по зарплатам для категорий бюджетников, исполнены», – заключил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев предложил бывшему президенту США Бараку Обаме приехать в Россию, чтобы посмотреть на «разорванную в клочья» экономику.