Медведев пригласил Обаму посмотреть на «разорванную в клочья» экономику России

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил бывшему президенту США Бараке Обаме приехать в Россию, чтобы посмотреть на «разорванную в клочья» экономику.

В эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Медведев вспомнил слова Обамы, который в 2015 году заявил, что после введения в антироссийских санкций российская «экономика – в клочьях».

«Он как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья», – передает РИА «Новости» слова премьер-министра.

По словам Медведева, российский фондовый и валютный рынки эмоционально отреагировали на новые санкции США, но уже успокоились, поскольку фундаментально экономика России стабильна.



«Понимаете, эмоциональность реакции не означает, что есть какие-то фундаментальные проблемы. Экономика вообще эмоциональная история. Экономика – она гораздо в большей степени от людей зависит. Вот есть там какие-то объективные экономические законы. Ну, посмотрите: решение иностранных государств, решение международных организаций типа ОПЕК, региональные конфликты, еще что-либо, да даже природные стихийные бедствия – все отражается на мировой экономике», – заявил Медведев.



Он отметил, что подобные действия отразились и на фондовом и валютном рынках, но сейчас все успокоилось.



«Никаких фундаментальных причин не было, потому что мы достигли высокой степени стабильности экономики», – добавил Медведев.

В 2015 году президент США Барак Обама охарактеризовал положение России после начала украинского кризиса, похваставшись, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях».

Напомним, в сентябре 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев в статье «Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики» припомнил Обаме «порванную в клочья экономику».