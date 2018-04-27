Лондон заявил о сохранении санкций против КНДР

Санкции против КНДР останутся в силе, пока Пхеньян не сделает конкретные шаги по денуклеаризации, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Джонсон приветствовал сообщение о том, что две Кореи будут работать над «полной, поддающейся проверке и безвозвратной денуклеаризацией» Северной Кореи и «уменьшением напряженности на границе», передает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике МИД Великобритании.

Тем не менее, отметил Джонсон, «Великобритания будет продолжать работать с нашими международными партнерами над строгим применением существующих санкций до того времени, пока Северная Корея не превратит свои обязательства в конкретные шаги по денуклеаризации».

МИД Франции также распространил заявление, в котором говорится о том, что Франция приветствует принятие двумя Кореями декларации о мире. «Мы ожидаем конкретных действий по достижению полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова», – говорится в сообщении.

Ранее в пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали «Декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова», подтвердив, что их общей целью является денуклеаризация региона.

МИД России заявил, что Россия готова способствовать налаживанию практического взаимодействия между Северной и Южной Кореями.