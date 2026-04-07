В МВД предупредили о росте мошенничества через всплывающие окна

УБК МВД предупредило о всплывающих окнах с вредоносным ПО
Киберпреступники все чаще рассылают не файлы, а ссылки на всплывающие окна, любое взаимодействие с которыми приводит к заражению компьютеров и смартфонов, предупредили в МВД.
Злоумышленники активно маскируют рассылаемое пользователям вредоносное программное обеспечение, используя вместо привычных файлов ссылки на всплывающее окно, сообщил Telegram-канал Telegram-канал УБК.
Такой прием позволяет обойти настороженность многих людей, привыкших опасаться подозрительных вложений, но не безобидных на вид ссылок.
Среди распространенных приманок называются предложения посмотреть видео ДТП с участием адресата, получить доступ к базе данных пропавших родственников или скачать необходимый для просмотра ролика видеоплеер. Любое нажатие на элементы такого всплывающего окна может привести к скрытной установке вредоносного ПО и дальнейшему заражению устройства.
Авторы сообщения подчеркивают важность внимательного отношения к любым ссылкам.
«Будьте осторожны и относитесь к любым ссылкам, полученным в мессенджерах, как к источнику потенциальной угрозы», – говорится в предупреждении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники от имени работодателей под предлогом установки служебных приложений распространяют вредоносное ПО, получая доступ к данным и функциям смартфонов.
Ранее злоумышленники под видом обновлений программного обеспечения предлагали пользователям скачать файлы вроде Антирадар.apk и Видеоплеер.apk, которые заражали мобильные устройства.
Под предлогом просмотра фото или видео аферисты внедряли на гаджеты вредоносные файлы, позволявшие им полностью контролировать устройство жертвы.