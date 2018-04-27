В России поданы пять заявок на регистрацию товарного знака «Новичок»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) за март и апрель 2017 года получила пять заявок на регистрацию торгового знака «Новичок».

Заявки подали компании ООО «Виноконьячный завод «Альянс – 1892», ООО «Объединение «Золотой Бренд», ООО «ЛИГАЛ АРТ», ОАО «СИБИАР», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспатента. Одну заявку подало частное лицо, Виктория Воскобойникова.

В заявках указаны разные варианты написания товарного знака – «Новичок», «Novichok», «Novichek».

«Заявки касаются алкогольной и безалкогольной продукции, фармацевтических изделий. В 2018 году заявки поступили в марте-апреле», – отметили в пресс-службе.

Председатель движения «За реальные дела» Антон Цветков прокомментировал факт того, что название «Новичок» собираются запатентовать в Шиханах для производства бытовой химии.

«Ну, это еще раз подчеркивает всю комичность ситуации вокруг дела Скрипаля и антироссийских обвинений. Россияне, да и многие в мире просто смеются над тем фарсом, что устроили британские политики и спецслужбы», – заявил Цветков.



По его словам, намерение раскручивать бытовую химию за счет названия химоружия, говорит о том, что никто всерьез информацию о его использовании в целях устранения людей не воспринимает.

Эксперт в области рекламы и маркетинга Игорь Боровой, между тем, раскритиковал идею патентования названия «Новичок».

«Бредовая идея. Да, я могу понять, что люди хотят раскрутить товарный знак на волне всеобщего обсуждения. Но стоит принять во внимание, что фактически это или шутка главы местной администрации, или же весьма неоднозначный ход. Не стоит забывать, что само название сейчас несет негативный оттенок с точки зрения восприятия покупателем. Оно скандальное, но не позитивное. Не стоило бы его использовать», – заявил Боровой.

Он добавил, что заинтересованность у покупателей такой бренд вызвал бы в случае упоминания «Новичка» в позитивном контексте. «А так он может вызвать отторжение, тем более что новости об этом веществе тоже уже надоели обычным людям. Они вызывают усталость», – отметил эксперт.

Ранее в пятницу глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов заявил, что дал команду администрации города проработать вопрос о патентовании бренда «Новичок» в качестве торговой марки для бытовой химии.

Напомним, ранее британская разведка утверждала, что отравляющее вещество, использованное против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы под Саратовом.

Вместе с тем эксперты британской лаборатории «Портон-Даун» признавали, что не нашли доказательств российского происхождения вещества «Новичок».