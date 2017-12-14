Глава Шихан уличил Мирзаянова во лжи о создании «Новичка»

Переехавший в США Вил Мирзаянов и живущий в России Владимир Углев, выступающие экспертами по химическому веществу, которое на Западе называют «Новичок», и выдающие себя за его разработчиков, лгут, заявил глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов.

«Все обвинения в адрес России от Мирзаянова, Углева, насколько я поузнавал у жителей города, которые с ними работали, несерьезны», – приводит его слова РИА «Новости».

Татаринов отметил, что Мирзаянов и Углев выдают себя за его разработчиков, а «на самом деле лишь косвенно работали с программой по созданию боевых отравляющих веществ».

Химик Вил Мирзаянов – специалист в области химического оружия, осужденный за государственную измену и более 20 лет назад эмигрировавший в США. Является единственным специалистом, опубликовавшим в своей книге формулы прекурсоров боевого отравляющего вещества «Новичок». Западные СМИ называют его одним из создателей «Новичка». Мирзаянов высказывал самые неожиданные версии отравления в британском Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей. По его словам, «только Россия могла» отравить Скрипалей. Его комментарии получали неоднозначные оценки экспертов.

Татаринов также заявил, что в Шиханах не производилось отравляющее вещество «Новичок», и об этом знают все жители города. Подобные утверждения он назвал абсурдными. «Мы воспринимаем все эти обвинения как обман, как выдумку. Главное, что все эти обвинения бездоказательны», – подчеркнул он.

Чтобы установить принадлежность производства вещества к конкретной лаборатории, нужно получить из нее образец этого вещества. Но в Шиханах невозможно найти «Новичок», потому что его в городе нет, отметил Татаринов.

«Если говорить о том, что британцы что-то где-то взяли, то меня интересует вопрос: а где взяли? У нас нельзя взять того, чего у нас и так нет», – добавил он.

Татаринов напомнил, что российский фермер начал выпускать подсолнечное масло под маркой «Новичок». «Меня эта ситуация немного задела. Ведь это наш бренд, который связан с Шиханами. Я дал команду администрации города проработать вопрос о патентовании бренда «Новичок» в качестве торговой марки для бытовой химии», – заявил он.

Он также заявил, что администрация города Шиханы благодарна британским СМИ за «рекламу», которую необходимо использовать для привлечения в город инвестиций.

Напомним, ранее британская разведка утверждала, что отравляющее вещество, использованное против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы было произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы под Саратовом.