Эксперт прокомментировал заявление создателя «Новичка» о спасшем Скрипалей тумане

«Фосфорорганика хуже работает в условиях дождя, тумана и других осадков. С этим можно согласиться, но Мирзаянов плохо консультировал своих британских коллег, потому они не знают, как правильно использовать вещество», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин, комментируя слова Вила Мирзаянова о влиянии британской погоды на свойства так называемого «Новичка».

По словам Никулина, химикат крайне опасен даже при самой малой дозе. «То есть там достаточно сотой доли миллиграмма для того, чтобы пострадавший умер в течение минуты. Повторюсь, достаточно крайне малой концентрации. Потому, если в этой ситуации никто не умер – это указывает лишь на то, что британские спецслужбы стояли за углом, были начеку и полностью контролировали ход данного эксперимента», – подчеркнул собеседник.

«В 2013 году специалисты «Портон-Даун» испытывали в лондонском метро какой-то опасный газ, и тогда пострадавших было больше, чем в случае со Скрипалем. Поэтому чему тут удивляться, если они подобные эксперименты даже над своими соотечественниками проводят? Недавно Высокий суд Лондона заставил правительство выплатить 3 млн фунтов пострадавшим от экспериментов с зарином в том же «Портон-Дауне», а там примерно 360 человек пострадало», – отметил Никулин.

«Вообще эту структуру лет 20 ОЗХО не проверяло, а стоило бы к ним зайти в гости, посмотреть, что там у них есть. Тем более что Британия, равно как и США, до сих пор не ликвидировала свои запасы химического оружия. И кстати, если убрать политическую версию о «русском следе» – в нее не верит половина министров кабинета Терезы Мэй, потому я не знаю, зачем мы оправдываемся?» – задался вопросом Никулин.

Ранее один из создателей так называемого вещества «Новичок» Вил Мирзаянов заявил, что пытавшиеся отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь не учли одного свойства этого газа в условиях британской погоды, а именно – тумана. По его словам, у газа серии «Новичок» есть недостаток – высокая гидроуязвимость.

Мирзаянов утверждает, что киллер намазал ручку двери дома Скрипаля смесью газа А-234 в желе, когда хозяев не было дома. За то время, пока бывший шпион и его дочь отсутствовали, концентрация отравляющего вещества сильно упала. Лишь поэтому Скрипали избежали летального исхода, считает химик. При этом ранее он уверял, что от отравления «Новичком» невозможно вылечиться.

Напомним, накануне эксперты британской лаборатории «Портон-Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка». В британском МИДе вынужденно заявили, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях.