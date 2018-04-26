МИД потребовал от Киева освободить Елену Одновол

Москва требует от Киева немедленно освободить задержанную активистку движения «Волонтеры победы» Елену Одновол, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник, 23 апреля, генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ задержала на границе с Крымом Елену Одновол – «доверенное лицо» президента России Владимира Путина на полуострове на последних выборах главы государства. Во вторник украинская прокуратура вручила Одновол уведомление о подозрении в госизмене, а в среду херсонский городской суд заключил Одновол под стражу на два месяца.

В связи с задержанием Одновол СПЧ обратился к комиссару Совета Европы Дуне Миятович. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила недоумение в связи с задержанием Одновол и обратилась в связи с этим к уполномоченному по правам человека Верховной Рады Людмиле Денисовой. В четверг около 70 активистов движения «Волонтеры Победы» собрались на пикет перед посольством Украины в Москве, требуя освободить Елену Одновол.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что Елена Одновол является координатором крымского отделения движения «Волонтеры Победы».