Украина объявила в розыск 5,8 тыс. оставшихся в Крыму военных

Национальная полиция Украины создала реестр участников самообороны Крыма из 860 человек, также объявлены в розыск 5,8 тыс. военнослужащих, которые остались на полуострове после отвода украинских воинских частей, сообщает МВД Украины.

В реестр участников самообороны Крыма внесены люди, которые «принимали решения или лично участвовали в захвате военных гарнизонов в Крыму», сообщается на сайте украинского МВД.

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ о выплате единовременной матпомощи бывшим военным и сотрудникам МВД Украины, оставшимся в Крыму.