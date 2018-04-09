Путин подписал указ о выплате бывшим украинским военным

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате единовременной матпомощи бывшим военным и сотрудникам МВД Украины, оставшимся в Крыму.

Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, выплаты получат бывшие служащие органов МВД и безопасности Украины, а также ВСУ, ставшие инвалидами на службе, а также постоянно проживавшие в Крыму и Севастополе.

Аналогичные выплаты положены, согласно указу, членам их семей, если указанные категории граждан погибли при исполнении обязанностей.

Размеры выплат определяются в соответствии с законодательством, действовавшим в Крыму до 21 февраля 2014 года. Если выплаты производились ранее, то при новом расчете они должны быть учтены при исчислении окончательной суммы матпомощи.

Напомним, в конце марта Путин подписал указ о праве на обеспечение жильем бывших украинских военных, живущих в Крыму.