ЕС отказался помогать восстановлению Сирии до начала политического процесса

Брюссель не намерен способствовать восстановлению Сирии до начала политического процесса в арабской республике, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на международную конференцию доноров для Сирии, организованную ЕС и ООН.

«ЕС не будет способствовать восстановлению Сирии до начала политического процесса в стране. Но мы будем с удовольствием поддерживать единую, мирную Сирию, идущую по пути политического урегулирования», – заявила она, передает ТАСС.

По словам Могерини, Евросоюз считает, что Россия и Иран должны оказать давление на Дамаск, чтобы он сел за стол переговоров под эгидой ООН.

В середине апреля министры иностранных дел стран Евросоюза на переговорах в Люксембурге согласовали единую позицию по событиям в Сирии.