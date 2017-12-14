Для «приморских партизан» попросили более ста лет на пятерых

Государственный обвинитель попросил суд назначить наказание пятерым подсудимым по делу «приморских партизан» в виде лишения свободы на срок в общей сложности 103 года и 5 месяцев.

Обвинение попросило суд назначить наказание в виде лишения свободы на 25 лет Александру Ковтуну, на 24 года и 6 месяцев – Владимиру Илютикову, на 21 год и 10 месяцев – Максиму Кириллову, на 24 года Алексею Никитину и на 8 лет и 1 месяц Вадиму Ковтуну, передает ТАСС.

В данный момент в суде продолжаются прения сторон. Защита просит суд при вынесении приговора учесть состояние здоровья подсудимых, явку с повинной, положительные характеристики и помощь следствию.

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела «партизан». Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на ст. 51 Конституции («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого»).

В июле 2016 года Приморский краевой суд огласил оправдательный приговор на пересмотре дела «приморских партизан», признав всех фигурантов невиновными в убийстве четырех человек, сопряженном с нападением и хищением.

В сентябре 2017 года сообщалось, что в Приморском краевом суде проходит первое после перерыва заседание по делу «приморских партизан».

В начале апреля 2018 года фигуранты дела «приморских партизан», которое пересматривается в Приморском краевом суде, в последнем слове попросили присяжных быть скрупулезными.

Напомним, 17 апреля Приморский краевой суд арестовал Вадима Ковтуна по делу так называемых приморских партизан.