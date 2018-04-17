Арестован остававшийся на свободе фигурант дела «приморских партизан»

Приморский краевой суд арестовал Вадима Ковтуна по делу так называемых приморских партизан, сообщил представитель региональной прокуратуры.

Ковтун заключен под стражу на три месяца, передает РИА «Новости».

Он был последним остававшимся на свободе фигурантом дела, передает ТАСС.

Ковтун находился под подпиской о невыезде.

Напомним, присяжные в рамках третьего рассмотрения (началось в конце июня) уголовного дела «приморских партизан» признали его фигурантов виновными.

Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун сослались на ст. 51 Конституции («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого»).