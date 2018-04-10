Присяжные признали виновными фигурантов дела «приморских партизан»

Присяжные в рамках третьего рассмотрения уголовного дела «приморских партизан» признали его фигурантов виновными.

В суде пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек 27 сентября 2009 года. Присяжные признали его доказанным, как и факт участия в преступлении фигурантов дела, передает РИА «Новости».

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела «партизан». Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на ст. 51 Конституции («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого»).

В июле 2016 года Приморский краевой суд огласил оправдательный приговор на пересмотре дела «приморских партизан», признав всех фигурантов невиновными в убийстве четырех человек, сопряженном с нападением и хищением.

В сентябре 2017 года сообщалось, что в Приморском краевом суде проходит первое после перерыва заседание по делу «приморских партизан».

Напомним, в начале апреля 2018 года фигуранты дела «приморских партизан», которое пересматривается в Приморском краевом суде, в последнем слове попросили присяжных быть скрупулезными.