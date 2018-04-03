«Приморские партизаны» выступили с последним словом

Фигуранты дела «приморских партизан», которое пересматривается в Приморском краевом суде, в последнем слове попросили присяжных быть скрупулезными.

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела «партизан». Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на ст. 51 Конституции («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого»).

«Прошу вас взвесить все, положить на чашу весов факты защиты и подсудимых, а также свидетелей, которые говорят о иной хронологии событий... И на другую чашу весов положить обвинение, которое построено на противоречивых показаниях... Присяжные, я верю вам и верю в вас, моя судьба в ваших руках», – передает РИА «Новости» слова Никтина в последнем слове.



Илютиков, в свою очередь, отметил, что во всем согласен с позицией стороны защиты. Александр Ковтун подчеркнул, что от решения присяжных «зависит многое».



«Самое главное, прошу не торопиться с вынесением решения... Я не виновен в гибели этих людей и говорю об этом 8 лет подряд... Прошу вас отбросить чувство сострадания и жалости к потерпевшим, когда будете выносить решение... Сделайте лично каждый для себя анализ всех тех доказательств, которые вам представили», – сказал Ковтун.



«Я хочу, чтобы вы, удаляясь в совещательную комнату, приняли законное решение. Прошу вас быть скрупулезными и быть тщательными, от вашего решения многое зависит», – заявил Кириллов.



4 февраля 2014 года присяжные вынесли обвинительный вердикт, в результате 28 апреля 2014 года Приморский краевой суд приговорил главаря банды Александра Ковтуна и еще двух ее членов к пожизненным срокам. Еще трое получили 25, 22 и 8 лет 2 месяца лишения свободы. Однако уже 21 мая Верховный суд России отменил пожизненные сроки трем осужденным и отправил на пересмотр ряд эпизодов.

В июле 2016 года Приморский краевой суд огласил оправдательный приговор на пересмотре дела «приморских партизан», признав всех фигурантов невиновными в убийстве четырех человек, сопряженном с нападением и хищением.

Напомним, в сентябре 2017 года сообщалось, что в Приморском краевом суде проходит первое после перерыва заседание по делу «приморских партизан».