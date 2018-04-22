Макрон раскритиковал ядерную сделку с Ираном

Сделка с Тегераном по атому не является идеальной, однако сейчас альтернатив ей не существует, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью американскому телеканалу Fox News.

«Является ли это соглашение совершенным? Идеально ли СВПД с точки зрения наших отношений с Ираном? Нет», – приводит его слова ТАСС.

Макрон признался, что несмотря на это не видит лучших вариантов. «У меня нет плана Б относительно атома. Мы будем обсуждать этот вопрос», – сказал французский лидер.

По его словам, нынешнее положение, касающееся ядерной программы Ирана, «лучше, чем ситуация северокорейского образца».

«Я не удовлетворен положением вещей относительно Ирана, я хочу бороться против баллистических ракет, я хочу сдержать его [Ирана] влияние в регионе», – добавил Макрон.

Ранее в воскресенье член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег США от выхода из соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.