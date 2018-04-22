В ЦФО без электричества остались около 900 населенных пунктов

Из-за сильного ветра в семи регионах Центрального федерального округа без электричества остались порядка 900 населенных пунктов, в которых проживают около 73 тыс. человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Там уточнили, что ЧП затронуло территории Владимирской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Московской и Тульской областей, передает ТАСС.

Экстренные службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия стихии. Аварийно-восстановительные работы ведутся силами 125 бригад энергетиков. Работают 32 оперативные группы МЧС России.

По данным спасателей, от разгула стихии в Центральном федеральном округе пострадали 12 человек, повалено 161 дерево.

В управления МЧС по Тульской области сообщили, что из-за аварий на электросетях, вызванных сильным ветром, без электроснабжения в регионе остались порядка 100 населенных пунктов, в зонах отключения находится свыше 13 тыс. человек.

По данным областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы ветра достигали 23 м/с. Синоптики прогнозируют, что неблагоприятная ситуация с погодой сохранится в регионе и в воскресенье.

Напомним, в Москве из-за штормового ветра Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень опасности. Мэр столицы Сергей Собянин обратился к жителям Москвы с призывом быть предельно осторожными в условиях надвигающейся непогоды.

По последним данным столичного департамента здравоохранения, в результате разгула стихии с Москве погибли два ребенка, еще порядка 20 человек пострадали, из них 14 были госпитализированы. Газета ВЗГЛЯД писала о первых последствиях обрушившегося на столицу урагана.