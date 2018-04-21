Собянин призвал москвичей быть предельно осторожными

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям Москвы с призывом быть предельно осторожными в условиях надвигающейся непогоды.

Собянин, обращаясь к горожанам во время посещения субботника в одном из жилых дворов района Орехово-Борисово Южное, сказал, что «погода сегодня хорошая, но, к сожалению, после обеда ожидается штормовое предупреждение, сильный ветер», передает ТАСС.

«Так что я прошу всех москвичей быть предельно осторожными», – сказал мэр.

Ранее сообщалось, что в субботу в столичном регионе ожидается пасмурная дождливая погода.