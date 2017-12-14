Посетителей башни ОКО «Москва-Сити» эвакуировали из-за задымления

Свыше трех сотен человек эвакуируют из башни ОКО комплекса «Москва-Сити» в российской столице, сообщил источник в экстренных службах.

Источник ТАСС сообщил о «незначительном» задымлении, по предварительным данным, на седьмом этаже комплекса. По его словам, источник дыма обнаружить пока не удается, решено эвакуировать людей.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, звенья газодымозащитной службы проверяют поэтажно весь комплекс.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили, что в башне ОКО не обнаружили возгорания. «Пожарно-спасательные подразделения поэтажно проверили весь комплекс, ничего не обнаружено», – сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в здании комплекса вовремя сработала система оповещения и дымоудаления.

Башня ОКО – 49-этажная северная башня комплекса «Москва-Сити» высотой 260 метров. В башне находятся почти 600 апартаментов площадью от 64 до 300 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что из ТЦ «Измайловский» в Москве эвакуировали 650 человек.