В Москве из торгового центра эвакуировали 650 человек

Из торгового центра «Измайловский» на востоке Москвы из-за возгорания в кафе эвакуированы около 650 человек, сообщил источник в экстренных службах столицы.

«Очаг возгорания, по предварительным данным, находился в кафе ТЦ «Измайловский» по адресу: улица Первомайская, дом 42. Были эвакуированы 650 человек», – сказал источник РИА «Новости».

Он уточнил, что общая площадь возгорания составила четыре квадратных метра.