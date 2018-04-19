Кремль вступился за Роскомнадзор

В Кремле не стали бы говорить о какой-то дискредитации Роскомнадзора как ведомства из-за поэтапной блокировки Telegram, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Понятно, что для исполнения закона нужно время. Вполне также можно согласиться и понять, что это вопрос не одного дня исполнения этого закона, поэтому давайте просто еще какое-то время подождем. Я бы не стал здесь говорить о какой-то дискредитации или еще что-то», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос журналистов о мнении Кремля, не дискредитируют ли Роскомнадзор как ведомство «его безуспешные попытки исполнить закон и заблокировать Telegram на территории России».

Он заявил также, что блокировка Telegram не должна приводить к сбоям в работе других сервисов.

«Безусловно, выпадения из рабочего поля каких-то сервисов не должно быть, поэтому в каждом конкретном случае нужно предпринимать предусмотренное законодательством действие», – ответил Песков на вопрос, не имеет ли блокировка Telegram слишком серьезных последствий.



«Это технологический вопрос, поэтому, конечно, нужно просить его комментировать в Роскомнадзоре», – добавил он.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям. Позднее сообщалось о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram. Недоступными оказались Twitter и даже сайт ведомства. С понедельника Роскомнадзор заблокировал несколько миллионов IP-адресов, якобы связанных с Telegram.

Напомним, во вторник пользователи мессенджера Viber и видеохостинга YouTube из ряда стран, в том числе России, пожаловались на сбои в работе сервисов.

В четверг пользователи Viber снова испытали проблемы с работой сервиса.

Советник президента по интернету Герман Клименко принес извинения за действия Роскомнадзора, из-за которых произошел сбой в работе ряда компаний.