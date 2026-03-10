Бортников заявил о заслоне для диверсантов после введения КТО в приграничье

Tекст: Елизавета Шишкова

Режим контртеррористической операции (КТО), введенный в августе 2024 года в Курской, Белгородской и Брянской областях, позволил создать надежную защиту от проникновения украинских диверсантов, заявил директор ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников в интервью «Российской газете».

Он отметил, что режим КТО не только стабилизировал ситуацию в регионе, но и стал барьером для диверсионно-разведывательных групп, препятствуя их продвижению к критически важным объектам.

Бортников подчеркнул, что августовское пресечение попытки украинской ДРГ проникнуть в Брянскую область стало показательным примером эффективности новых методов борьбы с терроризмом. По его словам, диверсанты планировали подрывы на транспорте и блокировку железной дороги, однако трое из них были задержаны, а еще трое уничтожены при попытке оказать сопротивление.

Комментируя возможность отмены режима КТО, Бортников заявил, что этот вопрос будет рассматриваться только по мере продвижения российских войск и создания буферной зоны вдоль границы России. Он отметил, что ситуация в приграничье остается напряженной, а существующий режим позволяет своевременно выявлять и пресекать диверсионные действия с территории Украины. Бортников добавил, что для дальнейшего продвижения войск необходимо обеспечить стабильный и надежный тыл.

Ранее Бортников заявил, что полностью пересмотренная система защиты позволила предотвратить несколько попыток атак на Крымский мост.

Киев и его западные кураторы усложнили диверсионно-террористические атаки против России, нацелив их не только на военные, но и на гражданские объекты.

Национальный антитеррористический комитет усилил борьбу с идеологией украинского неонацизма.