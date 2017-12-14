Названа польза от попавших к российским военным «Томагавков»

Всегда интересно посмотреть электронику, алгоритмы и технику американских крылатых ракет, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт «АСТ-Центра» Сергей Денисенцев, комментируя передачу сирийцами России двух неразорвавшихся ракет США. Тем более что «Томагавки» американцы не продают на экспорт.

«В подобных вооружениях обычно предусмотрена система самоликвидации на случай нештатной ситуации, при которой не происходит поражения цели», – рассказал эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.

Возможно, ракеты остались целы, потому что эта система по каким-то причинам не сработала или ее вовсе не было.

Денисенцев считает полезным получить образцы подобных вооружений. «Просто так крылатые ракеты на рынке не купишь. Всегда интересно посмотреть электронику, алгоритмы этого оружия и саму технику. Ракеты «Томагавк» довольно специфичны, это оружие, которое не продается на экспорт. Может быть, оно будет полезно для выработки противодействия», – подчеркнул он.

Напомним, член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский также отмечал, что специалисты в России благодаря переданным Сирией двум крылатым ракетам, использованным в ходе удара США, смогут узнать последние западные разработки и усовершенствовать свою систему противоракетной обороны.

В четверг сообщалось, что сирийские военные нашли и передали России две американские ракеты, которые не взорвались в ходе удара США по Сирии 14 апреля.