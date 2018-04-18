Постпред при ОЗХО перечислил страны со «здравыми голосами» по «делу Скрипаля»

На заседании исполнительного совета ОЗХО по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля со стороны ряда стран прозвучали «здравые голоса», сообщил постпред России при организации Александр Шульгин.

Шульгин заявил, что на заседании российская делегация «не чувствовала себя в одиночестве».

«Раздавались и здравые голоса, здравые суждения», – приводит его слова РИА «Новости».

Речь, в частности, идет о Пакистане, Индии, Бразилии, Южной Африке.

Шульгин сообщил, что звучали «пожелания о необходимости беспристрастного, всестороннего расследования для установления истины».

Шульгин рассказал, что представители России «неоднократно предлагали, просили, даже требовали от британской стороны сотрудничать», а также «просто соблюдать Конвенцию, консульскую конвенцию, обеспечить доступ» к российским гражданам.

«Нам в этот фактически отказано», – сказал постпред, добавив, что Лондон «на большинство нот не отвечает».

«В час по чайной ложке какие-то дают ответы, но это не ответы, а сугубо отписки», – заявил он.