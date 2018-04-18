Россия сохранит поставки титана для Boeing

Правительство не станет запрещать поставки титана в США в ответ на санкции, так как это может навредить российским производителям, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Мантуров отметил, что Россия не будет запрещать или ограничивать поставки российского титана для Boeing. «Мы не будем уподобляться таким решениям, поскольку это отразится в первую очередь на отгрузке продукции компании «ВСМПО-Ависма»», – рассказал он в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». Он добавил, что зачем принимать решения, «которые в первую очередь отрицательно отразятся на наших предприятиях, на наших производителях».

Сообщается, что Мантуров заметил, что это было бы также нецелесообразно, как введенный Украиной запрет на поставку в Россию газовых турбин.

Ранее в среду председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что законопроект, предусматривающий ответ России на санкции США, пока не готов, и сенаторы подготовят к нему поправки. Законопроект был внесен в Госдуму в апреле. В проекте, в частности, содержится запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, а также подразумевает приостановку сотрудничества РФ и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» выражала опасения, что возможные ограничения на поставку продукции в США, в частности, титана, могут надолго вытеснить компанию с рынка, и надеялась «на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые... не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом».

США 6 апреля ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. После этого акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%, а цены на алюминий выросли на 13%, демонстрируя рекордный рост с 1988 года.