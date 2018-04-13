Российская компания выступила резко против российских санкций в адрес США

Корпорация «ВСМПО-Ависма», считающаяся крупнейший в мире производителем титана, опасается, что возможные ограничения на поставку продукции в США, где основным потребителем является корпорация Boeing, могут надолго вытеснить компанию с рынка.

«Нарушение кооперационных связей, не выполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка», – цитирует сообщение компании ТАСС.

Также в «ВСМПО-Ависма» отметили, что в уральском регионе более 20 тыс. сотрудников окажутся в кризисной ситуации, в связи с чем в компании выразили надежду «на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые... не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом».

«ВСМПО-Ависма» является монополистом в отечественной титановой отрасли и производит треть всего мирового титана для авиапрома, 70% продукции компании закупается на глобальном рынке.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект закона, предполагающий приостановку или прекращение сотрудничества с США в сфере авиастроения. В частности, предлагается прекратить поставки за океан титана - важного материала для американской авиастроительной отрасли.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в марте 2017 года США ввели санкции против восьми организаций, входящих в структуру Ростеха: «Рособоронэкспорт», НПО «Базальт», 150-й авиаремонтный завод, коломенское Конструкторское бюро машиностроения. Кроме того, в списке – объединение «Авиаэкспорт», Ульяновский институт гражданской авиации им. маршала Бугаева, Уральский тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина.

Отмечалось, что в структуре «Рособоронэкспорта» находится металлургическая компания ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма».