Россия предложила изменить конвенцию по химоружию

Российская делегация при ОЗХО предложила внести изменения в конвенцию по запрещению химоружия, чтобы сделать информацию о токсичных химикатах более закрытой.

«Генеральный директор ОЗХО должен подготовить и представить на рассмотрение исполнительного совета организации проект решения, предусматривающий внесение изменений в приложение по спискам химикатов», – подчеркнули российские представители, передает ТАСС.

Как пояснили в делегации, это необходимо «с учетом появления значительного числа научных публикаций за последние 20 лет по токсичным веществам, которые представляют угрозу целям конвенции», в том числе по веществу группы «Новичок».

Также российская делегация в ОЗХО не исключила, что Сергея и Юлию Скрипаль могли ввести в искусственную кому, чтобы повлиять на ход расследования инцидента в Солсбери.

Ранее в среду представитель Великобритании в Организации по запрещению химического оружия Питер Уилсон заявил, что результаты исследований ОЗХО по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля подтвердили результаты анализов британских экспертов.