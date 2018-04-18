Британия заявила о совпадении результатов исследований ОЗХО и Лондона по делу Скрипаля

Представитель Великобритании в Организации по запрещению химического оружия Питер Уилсон заявил, что результаты исследований ОЗХО по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля подтвердили результаты анализов британских экспертов.

По его словам, по заказу ОЗХО две лаборатории брали пробы из окружающей среды и две лаборатории брали биомедицинские пробы, все четыре пробы показали наличие токсичных химикатов, передает РИА «Новости».

«Результаты анализа ОЗХО подтвердили результаты проведенных Великобританией анализов идентичности токсичных химикатов. Они подтверждают наши выводы относительно того, что в Солсбери было использовано боевое нервно-паралитическое вещество типа, известного как «Новичок». Военная лаборатория (британская военная лаборатория в Портон-Дауне) установила высочайшую концентрацию этого вещества на ручке входной двери в доме господина Скрипаля», – заявил Уилсон.

По его словам, ни одна из лабораторий ОЗХО не обнаружила вещество BZ в образцах из Солсбери.

Уилсон также заявил, что Лондон обязуется ответить на вопросы Москвы по делу Скрипаля в десятидневный период с момента отправки запроса, то есть до 23 апреля включительно.

«13 апреля РФ передала Великобритании список с вопросами согласно статье 9 Конвенции о запрещении химического оружия. Мы ответим настолько быстро, насколько это возможно, в течение 10 дней, установленных конвенцией», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом» (с низким содержанием примесей).

Организация подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Тем не менее, Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров со ссылкой на результаты исследования швейцарского центра заявил, что клиническая картина отравления больше соответствует отравлению веществом BZ. Это вещество было на вооружении в США и Британии. В России оно никогда не производилось.