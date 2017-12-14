Россия заявила о намеренном введении Скрипалей в кому

Сергея и Юлию Скрипаль могли ввести в искусственную кому, чтобы повлиять на ход расследования инцидента в Солсбери, говорится в документе, представленном российской делегацией в ходе внеочередного заседания Исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

«Власти Великобритании без проведения какого-либо расследования заранее обвинили Россию. Для того, чтобы российские специалисты не могли получить доступ к Сергею и Юлии Скрипаль, британские медработники, как мы понимаем, ввели отца и дочь Скрипалей в искусственную кому, что сделало возможным сбор биохимических образцов и манипулирование состоянием их здоровья без консультаций с ними», – говорится в документе, передает ТАСС.

Ранее в среду представитель Великобритании в Организации по запрещению химического оружия Питер Уилсон заявил, что результаты исследований ОЗХО по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля подтвердили результаты анализов британских экспертов.

Внеочередное заседание Исполнительного совета ОЗХО проводится по инициативе британской стороны, а его основной целью заявлено обсуждение доклада ОЗХО, который подготовлен по результатам анализа образцов, собранных инспекторами организации в Великобритании. Пока неясно, планирует ли Лондон вынести на голосование какой-либо документ.

12 апреля ОЗХО подтвердила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим «высокопробным веществом» (с низким содержанием примесей).

Организация подчеркнула, что определить происхождение вещества невозможно, в докладе не упоминается название «Новичок». Тем не менее, Британия интерпретировала заключение ОЗХО в свою пользу.

14 апреля глава МИД России Сергей Лавров со ссылкой на результаты исследования швейцарского центра заявил, что клиническая картина отравления больше соответствует отравлению веществом BZ. Это вещество было на вооружении в США и Британии. В России оно никогда не производилось.