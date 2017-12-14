Рубль отреагировал на новости об отказе США от новых санкций

Рубль после утреннего снижения к доллару и евро резко вышел в плюс на сообщениях о том, что Вашингтон пока не планирует вводить новых санкций против России.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.49 мск среды снижался на 21 копейку – до 61,35 рубля, курс евро опустился на 27 копеек и составил 75,86 рубля, передает РИА «Новости».

Ранее посольство России в Вашингтоне получило уведомление от администрации президента США Дональда Трампа, что новых санкций против России в ближайшее время она вводить не планирует.