США передумали вводить новые санкции против России

Российское посольство в Вашингтоне получило уведомление от администрации президента США Дональда Трампа, согласно которому новые санкции в отношении России в ближайшее время не планируются, сообщил источник в МИДе.

«Я подтверждаю, что посольство России было уведомлено, что санкций в ближайшее время не будет», – сказал представитель ведомства, передает РИА «Новости».

В воскресенье американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты в понедельник готовятся ввести новые санкции против России из-за Сирии. Однако минфин США и Белый дом не подтвердили заявление Хейли.

В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатия США провалилась, Вашингтон перешел к запугиванию и санкциям.

По данным СМИ, Кремль и российское правительство готовятся к тому, что Вашингтон в процессе введения новых санкций может пойти по самому жесткому сценарию и ввести ограничения против госдолга России, а также отключить страну от SWIFT.