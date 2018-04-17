Делегация ВОЗ вошла в сирийскую Думу

Делегация Всемирной организации здравоохранения вошла в сирийский город Дума в сопровождении министра здравоохранения страны Низара Ядзи, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Делегация Всемирной организации здравоохранения некоторое время назад вошла в Думу в сопровождении министра здравоохранения Сирии Низара Языджи», – сообщил источник РИА «Новости».

11 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в очередной раз заявила, что не может подтвердить применение химоружия в сирийской Думе, несмотря на пресс-релиз об обращении людей к врачам с признаками воздействия отравляющих веществ.

Вместе с тем журналисты американского телеканала One America News не нашли в сирийской Думе признаков химатаки, сообщает OAN. Местные жители рассказали, как в больницу ворвались какие-то люди, которые вели запись на камеру и «кричали, что была химическая атака».