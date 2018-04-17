В российских портах перед ЧМ-2018 усилят химзащиту

На время проведения ЧМ-2018 власти намерены остановить перевалку всех опасных грузов в портах регионов проведения турнира.

Как сообщают СМИ, капитаны портов уже разослали уведомления стивидорам, а те начали предупреждать клиентов, что из-за усиления мер безопасности, связанных с ЧМ-2018 по футболу, с 25 мая по 25 июля будет приостановлена перевалка опасных грузов «всех классов».

Сообщается также, что в радиусе 100 км вокруг спортобъектов запрещена перевозка источников ионизирующего излучения, химических и биологических опасных грузов, взрывчатых веществ и иных опасных грузов.

При этом неоднозначное понимание опасности веществ приводит к тому, что запрет коснется любой химии.

В итоге под угрозой простоя оказались, например, автозаводы Петербурга, которым грозит нехватка компонентов.

Сообщается, что ввоз опасных грузов будет решаться с предпринимателями в индивидуальном порядке межведомственным оперативным штабом.

Меры безопасности для ЧМ введены президентским указом от 9 мая 2017 года и постановлением правительства от 9 июня.

Напомним, в январе СМИ сообщили, что ФСБ массово предупреждает российские предприятия в регионах, где пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, о необходимости остановки производства на период проведения турнира.