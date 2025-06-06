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Россиян в Тбилиси обвинили в производстве наркотиков
МВД Грузии сообщило, что двум гражданам России 26 и 28 лет грозит от 20 лет до пожизненного заключения в Грузии за наркопреступления, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Россиян обвиняют в незаконном приобретении, хранении, а также выращивании наркотических веществ в особо крупном размере.
На съемной квартире в грузинской столице россияне оборудовали лабораторию и кустарно изготавливали наркотики с использованием жидкого кокаина.
Полиция изъяла более семи литров жидкого кокаина и 40 граммов кокаиновых кристаллов. В тбилисской квартире задержанные также оборудовали теплицу и выращивали каннабис.
Генпрокуратура Грузии ходатайствует перед судом об аресте задержанных МВД лиц.
Ранее в Грузии сообщалось о судебном процессе над гражданином России Антоном Чечиным, которому грозит пожизненное заключение за наркопреступления.