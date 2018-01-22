СМИ: ФСБ требует остановить крупные предприятия в регионах на время ЧМ-2018

Федеральная служба безопасности массово предупреждает российские предприятия в регионах, где пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, о необходимости остановки производства на период проведения турнира, сообщают СМИ.

Утверждается, что производство могут потребовать прекратить на период чемпионата и, возможно, подготовки к нему – то есть, почти на два месяца, с середины мая до середины июля, пишет «Коммерсант».

Издание ссылается на письмо, которое 16 января руководитель одного из крупных химических предприятий нижегородской области получил от регионального отделения ФСБ. В документе силовики ссылаются на указ президента России от 9 мая 2017 года и постановление правительства от 9 июня 2017 года о применении усиленных мер безопасности. По спецправилам должна прекратиться работа опасных производств в регионах, где проходят матчи.

Указ о прекращении производства на этот срок должен издать руководитель компании. В случае, если временное прекращение работы предприятия невозможно, то руководитель должен объяснить причины и указать последствия в случае чрезвычайных ситуаций – экологические и возможное количество жертв.

Причем просят ввести режим приостановки деятельности не только на период чемпионата мира, но и на время подготовки к ЧМ - с 14 мая.

Компания отмечает, что сотрудники в этом случае будут отправлены в отпуск, а компания понесет «многомиллионные убытки».

Аналогичные письма получили другие крупные производства области, среди которых предприятия ЛУКОЙЛа, СИБУРа, Росатома, завод им. Свердлова, который производит авиационные бомбы и т.д. Под требование ФСБ могут попасть и сельхозпроизводители, пишет издание.

В УФСБ по Нижегородской области подтвердили отправку писем, но заверили, что никого «не закрывают», а просто ведут «обычную рабочую переписку с руководителями юрлиц», которые сами «определяют режим работы опасных производств».

Утверждается, что диалог с предприятиями ведется в том числе в Мордовии.

Финальная часть ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.