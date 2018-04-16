Конституционный суд Украины потребовал от регионов отменить особый статус русского языка

Местные власти Украины после признания «языкового закона» неконституционным должны пересмотреть свои решения о предоставлении русскому языку статуса регионального и урегулировать эту сферу в соответствии с основным законом страны, заявил глава конституционного суда (КС) Украины Станислав Шевчук.

«Это решение (о введении русского языка как регионального в Николаевской области, – прим. ВЗГЛЯД) нужно пересмотреть и для чистоты юридического процесса нужно принять другое. Но невозможно принять решение, ссылаясь на норму закона (об основах языковой политики, – прим. ВЗГЛЯД), утратившего силу», – цитирует Шевчука УНИАН.

По его словам, после решения КС «не возобновлено действие предыдущего закона и возникла определенная законодательная дыра (в языковой сфере, – прим. ВЗГЛЯД)».

При этом глава КС Украины отметил, что для регулирования языковых отношений властям следует приметь статью 10 конституции Украины, которая гласит, что в стране государственным является украинский язык. При этом на Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита российского языка и других языков национальных меньшинств.

В феврале КС Украины признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. Позднее стало известно, что Николаевский областной совет не стал отменять свое решение от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.